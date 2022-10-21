وزيرة الثقافة تقدم تعازيها في وفاة الطيب العيدي

قدمت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، اليوم الجمعة، تعازيها في وفاة الفنان التشكيلي الطيب العيدي عن عمر ناهز 51 سنة. كما جاء في تعزية وزيرة الثقافة “تَلقّت وزيرة الثقافة بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفنان والخَطّاط العَالَمي “الطّيب العِيدي”. “عن عمر يناهز 51 سنة”.

وأضافت، وزيرة الثقافة، “تخرّج الفقيد من المعهد التكنولوجي للتربية سنة 1992، ليشتغل كأستاذ للتربية الفنية إلى غاية سنة 1998”. “أجبرته الظروف على الانقطاع عن مهنة التدريس ليتفرغ للنشاط في ورشته الخاصة بدار الثقافة “عبد الله بن كريو” بولاية الأغواط”.

و”يعتبر ابن مدينة آفلو، أحد قامات الفن التشكيلي والأب الروحي للرسم بالخط العربي، وصانعي الطوابع البريدية في الجزائر”. حيث “أنجز أكثر من 12 طابعًا بريديًا وظفر بأكثر من 20 جائزة منها 4 جوائز دولية”. و”سبق له أن شرّف الجزائر في العديد من المحافل الدولية”. على غرار “تتويجه بجائزة “كتارا” للرواية والفن التشكيلي بدولة قطر في تصميم الأغلفة فئة “روايات الفتيان”. كما “يعتبر صاحب أحسن طابع بريدي عربي موحّد، إثر المسابقة التي نظمتها الجامعة العربية سنة 2019 من أجل ذلك”. و”الذي كان موضوعه “القدس عَاصمة فِلسطين”.

وتوفي أمس الخميس الفنان التشكيلي والخطاط، الطيب العيدي، عن عمر ناهز 51 عاما، حسبما علم لدى أقاربه. ويعتبر الراحل من قامات الخط العربي في الجزائر، إذ يعرف بلوحاته التي تجمع بين الترميل والخط العربي وخاصة الخط المغاربي. والتي شارك من خلالها في أهم التظاهرات الوطنية والدولية ونال عبرها العديد من الجوائز.

ومن بين هذه التتويجات الجائزة الأولى للفنون الجميلة في مسابقة دبي الثقافية بالإمارات في 2013. وجائزة الإيسيسكو للخط العربي (الحروفية) في 2021.

تخرج الطيب العيدي، وهو من مواليد 1971 بآفلو بولاية الأغواط، من المعهد التكنولوجي للتربية بالمدية في 1992. واشتغل كأستاذ للتربية الفنية إلى غاية 1998 لينقطع بعدها ويتفرغ للنشاط في ورشته الخاصة بالأغواط.