وزيرة الثقافة تقدم عرضا حول تنظيم الطبعة الـ25 لمعرض الجزائر الدولي

قدمت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الأربعاء، عرضا يتعلق بتنظيم الطبعة 25 لـمعرض الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2022”.

والذي سيفتتح يوم 24 مارس 2022، على مستوى قصر الـمعارض (الصنوبر البحري).

وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء.

يذكر أن هذه الطبعة التي ستدعى إليها إيطاليا كضيف شرف، ستسجل عددا قياسيا للمشاركين قد يصل إلى 1.250 عارضا تقريبا.

حيث يوجد من بينهم 266 عارضا جزائريا، و 324 عارضا منحدرا من البلدان العربية، و 660 عارضا أجنبيا من جنسيات مختلفة.

أما جديد هذه الطبعة، فيتمثل في وضع منصة رقمية تسمح بزيارة الـمعرض افتراضيا من خلال استعمال تكنولوجية {Zoom Expo}، وكذا بيع الكتب عن بعد.

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