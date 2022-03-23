وزيرة الثقافة تقدم عرضا حول تنظيم الطبعة الـ25 لمعرض الجزائر الدولي
قدمت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الأربعاء، عرضا يتعلق بتنظيم الطبعة 25 لـمعرض الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2022”.
والذي سيفتتح يوم 24 مارس 2022، على مستوى قصر الـمعارض (الصنوبر البحري).
وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء.
يذكر أن هذه الطبعة التي ستدعى إليها إيطاليا كضيف شرف، ستسجل عددا قياسيا للمشاركين قد يصل إلى 1.250 عارضا تقريبا.
حيث يوجد من بينهم 266 عارضا جزائريا، و 324 عارضا منحدرا من البلدان العربية، و 660 عارضا أجنبيا من جنسيات مختلفة.
أما جديد هذه الطبعة، فيتمثل في وضع منصة رقمية تسمح بزيارة الـمعرض افتراضيا من خلال استعمال تكنولوجية {Zoom Expo}، وكذا بيع الكتب عن بعد.
طالع ايضا: وزيرة الثقافة في أوّل إجتماع لها تسدي تعليمات بخصوص الصالون الدولي للكتاب
أسدت وزيرة الثقافة والفنون الجديدة صورية مولوجي في أول إجتماع لها منذ توليها الوزارة تعليمات بخصوص التحضيرات للصالون الدولي للكتاب.
وفي إجتماع خصص لمناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب أصدرت مولوجي أوامر بخصوص التسهيلات الواجب اتخادها. لصالح المشاركين الجزائريين والأجانب.
كما اكدت الوزيرة على ضرورة إنجاح هذه الطبعة وقدمت الوزيرة توجيهاتها الرامية إلى جعل هذه التظاهرة متميزة بنظرة جديدة وحديثة لمواكبة التحول النوعي الذي تشهده بلادنا.
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عيّن، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون. خلفا لوفاء شعلال.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور. وبعد استشارة السيد الوزير الأول. عيّن، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني كلا من عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية. صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون”.
كما سبق وأن تم تنصيب صورية مولوجي مديرة بالنيابة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران.
وكانت مولوجي باحثة دائمة بالمركز المذكور متّحصلة على شهادة دكتوراه الترجمة والأنثروبولوجيا.
وقد شغلت عدة مناصب على مستوى المركز منها منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث. ثم منصب المديرة المساعدة المكلفة بالبحث العلمي.
طالع أيضا: تُدشن خلالها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية.. وزيرة الثقافة غدا بخنشلة في زيارة عمل
تشرع وزيرة الثقافة مليكة بن دودة غدا الأربعاء، في زيارة عمل إلى ولاية خنشلة تدوم يوما واحدا.
وستقوم الوزيرة خلال هذه الزيارة بمعاينة مواقع أثرية، كما ستشرف على تدشين بعض المشاريع التابعة لقطاع الثقافة بالولاية.
وحسب بيان الوزارة، فستعاين الوزيرة كلا من قصر ديهيا بالموقع الأثري بغاي، وقصر الجازية بضريح سيد ياس ببلدية المحمل، المصنفين وطنيا كموقعين أثريين تاريخيين.
أما ببلدية خنشلة، ستقف الوزيرة، على حالة قاعة السينماتيك، وعلى أشغال مشروع مخبر المحافظة والترقية للآثار.
كما ستعاين مشروع مسرح الهواء الطلق المتقدمة أشغال إنجازه بنسبة 95 في المائة.
وستقوم وزيرة الثقافة والفنون، بتدشين المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، على أن تزور معرضا للكتاب لأدباء المنطقة.