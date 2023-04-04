وزيرة الثقافة تقف على أشغال ترميم دار العلامة ابن باديس وعدة مشاريع قطاعية بقسنطينة

قَامت اليوم الثلاثاء وزيرة الثقافة والفنون، صُورية مُولوجي، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجسور المعلقة قسنطينة.

ووقفت الوزيرة على تقدم سير وانطلاق المشاريع القطاعية التي تم رفع التجميد عنها أواخر سنة 2022. إضافة إلى الاطلاع على وضعية بعض المؤسسات التابعة للوصاية.

كما قامت الوزيرة، بالوقوف على تقدم أشغال ترميم بعض المساجد العتيقة. التي تم رفع التجميد عنها.

ومن بين هذه المساجد مسجد عبد الرحمان باش تارزي الذي تم ترميمه وتدشينه مؤخرا وهو مفتوح حاليا للمصلين. مسجد الأربعون شريف بلغت نسبة أشغال ترميمه 80 %، المرتقب استلامه جوان المقبل. مسجد سيدي لخضر وملحقاته: بلغت نسبة أشغال ترميمه 80 %، ومن المرتقب إستلامه أيضا شهر جوان 2023.

كما زارت الوزيرة مشروع ترميم مسجدي سيدي عفان والكتاني (الدراسة قيد الانجاز). كما تابعت أشغال ترميم وتهيئة بعض المباني المتفردة التي تم رفع التجميد عنها سنة 2022. على غرار دار الشيخ والعلامة ابن باديس، مطبعة العلامة عبد الحميد ابن باديس. دراسة ومتابعة إعادة بناء الجهة السفلي للسويقة ببساتينها، دراسة ومتابعة عملية تأهيل واستصلاح الأزقة.

رميم 07 زوايا تقع كلها داخل القطاع المحفوظ للمدينة القديمة

كما وقفت على ترميم 07 زوايا تقع كلها داخل القطاع المحفوظ للمدينة القديمة، من بينها الزاوية التيجانية السفلى. وهي في مرحلة الدراسة (المرحلة الأولى والثانية منتهية). زاوية السيدة حفصة: وهي في مرحلة الدراسة (المرحلة الأولى، الثانية والثالثة منتهية).

بالإضافة إلى ذلك مشروع ترميم المدرسة الكتانية، مشروع ترميم 5 حمامات، مشروع ترميم 3 فنادق. المتحف الوطني للفنون والتعابير الشعبية “قصر أحمد باي” الذي استفاد هو الآخر من عملية رفع التجميد عن عملية دراسة. تهيئة سينوغرافيا وتجهيز المتحف.

هذا ولم تفوّت الوزيرة فرصة زيارتها إلى قسنطينة للوقوف على وضعية قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة. دار الابداع الذي يحتوي على معرض للألبسة التقليدية لمنطقة الشرق الجزائري ولوحات تشكيلية وفنية. لمجموعة من المبدعين، أين استمعت إلى عرض لمختلف مشاريع الترميم التابعة للقطاع. حيث أكدت الوزيرة ضرورة إستكمالها في أقرب الآجال. مسرح الهواء الطلق. دار الثقافة “حسين آيت احمد” ببلدية الخروب، حيث أنه وفي إطار مشروع “معهد موسيقي لكل بلدية”. والذي سيتم إنجازه بالتنسيق مع وزارة الداخلية في كل الولايات. فقد تم الاتفاق على احتضان هذا الصرح الثقافي لهذا المشروع المنتظر بولاية قسنطينة. على أن يشمل وكمرحلة أولى ست ولايات أخرى من الوطن.