وزيرة الثقافة تقف على تحضيرات الألعاب العربية بالجزائر

قامت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتوة صورية مولوجي، بمعية وزير الشباب والرياضة والمدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام بزيارة تفقدية إلى بعض المرافق التي ستختضن الطبعة 15 للالعاب العربية.

وستقام الألعاب العربية بالجزائر، في الفترة الممتدة من 05 إلى 15 جويلية 2023. حيث وقفت الوزيرة، على آخر تحضيرات البرنامج الثقافي الذي سيرافق هذه الطبعة.

وكانت بداية الزيارة من قرية الفنانين بزرالدة أين تتواجد ورشات العرض. التي تعمل على تجهيز المعادات والاكسسوارات الفنية والتقنية لحفل الافتتاح الخاص بالألعاب العربية.

والمحطة الثانية التي وقفت عليها الوزيرة خصت تحضيرات اللوحات الكوريغرافية التي تشمل 400 فنان من مختلف ربوع الوطن. بالقاعة المتعددة الرياضات بزرالدة.

أما المحطة الاخيرة فكانت بالملعب الألمبي 5 جويلية الذي سيستضيف حفل افتتاح و اختتام الطبعة 15 للالعاب العربية.

أين وقفت الوزيرة بمعية وزير الشباب والرياضة على مدى تقدم أشغال تركيب الديكورات وخشبات العرض و الشاشات العملاقة.