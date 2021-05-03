وزيرة الثقافة تقوم بزيارة عمل وتفقد إلى الأغواط

قامت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الأغواط.

وحسب بيان للوزارة، فقد باشرت الوزيرة بمعاينة مشروع ترميم وإعادة الاعتبار لقصر تاويالة، حيث طافت حول القصر واستمعت لشروحات وافية حول عملية الترميم.

وأسدت الوزيرة، تعليمات بضرورة الحفاظ على هذا المعلم الأثري التاريخي الهام وإدراجه ضمن مسارات ثقافية وسياحية.

وأشرفت الوزيرة، بالقصر، على توقيع اتفاقيتين بين مديرية الثقافة والفنون للولاية وجمعيتين محليتين.

وستتمكن جمعية “كرصيفة” من خلال الإتفاقسة من استغلال القصر.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بتسيير مكتبة “سعدي قدور” الواقعة ببلدية بريدة.

وقامت وزيرة الثقافة والفنون، ببلدية آفلو، بتدشين قاعة السينما “سيدي عقبة”.

وتحتوي القاعة على طابقين، أرضي بسعة 353 مقعد، وعلوي بسعة 200 مقعد وهي ومدعمة بأحدث التجهيزات كجهاز عرض رقمي، وكل ما يساير التكنولوجيات الحالية.

وشددت الوزيرة، على ضرورة التوجه نحو مقاربة اقتصادية في تسيير قاعات السينما.