وزيرة الثقافة تكذب خبر فرض مادة الرقص في المدارس

فندت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، اليوم الجمعة، الإشاعات التي راجت حول فرض مادة الرقص في المدارس.

وكتبت وزيرة الثقافة منشورا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك قالت فيه:”أنا في الأصل أستاذة جامعيّة، استمتعت كثيرا بمهمّتي في الجامعة، وما أزال شغوفة بأجواء الجامعة،

لدي رؤيتي البيداغوجيّة، ورسالتي المعرفيّة، وفي كل الحالات لا يمكنني التدخّل في أي قطاع إلا في حدود الاتفاقيات الإطار؛ لم نشر أو نناقش مع وزارة التربية الوطنية مسألة تدريس مادة فنيّة أو ثقافية كما يروّج له، ونحسب أن التلاميذ يمارسون فرحهم ولا يحتاجون توجيهه، ولا يمكننا فرض خيارات عليهم.”

وأضافت بن دودة:”أكذّب الإشاعات بشأن إدراجنا الرّقص كمادة في المدارس (ليس لدينا سلطة عليها)، وأستغرب أن تتناقله صفحات وحسابات أشخاص محسوبين على الثّقافة، وهم قادرون على التمييز وفهم عبثيّة الإشاعة.”