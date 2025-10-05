فن وثقافة وزيرة الثقافة تكرم الشاب بلال بقلم أسماء.ع نشر في 05 أكتوبر 2025 - 10:36 شارك غرِّد أرسل 274 0 قامت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أمس السبت، بتكريم الفنان الشاب بلال. المعروف بأغانيه الشبابية الرومانسية والاجتماعية. وكتبت وزيرة الثقافة، في منشور لها مرفوقة بصورة جمعتها مع محبوب الكبار والصغار “الشاب بلال فنان الجزائر…. وأكثر”. رابط دائم : https://nhar.tv/6lznx اقرأ أيضا بوغالي يعزي عائلة الفنان الرّاحل فوزي صايشي الوطني 29 سبتمبر إنهاء مهام المدير العام لأوبرا الجزائر وتكليف الأمين العام بتسيير المؤسسة الوطني 30 سبتمبر داليا شيح تُفجع بوفاة والدتها فن وثقافة 19 سبتمبر اليوم العالمي للترجمة.. تنظيم ملتقى حول "الترجمة والبيئة العلمية" فن وثقافة 29 سبتمبر والي قسنطينة يزور الفنان " أحمد حركاتي" أخبار الجزائر 27 سبتمبر وزيرة الثقافة تتفقد مشروع ترميم ورقمنة المكتبة الوطنية وتعلن توزيع 700 ألف كتاب للأطفال فن وثقافة 17 سبتمبر وزير الثقافة يشرف على إصدار كتاب "سفينة المالوف.. مدرسة قسنطينة" فن وثقافة 14 سبتمبر إطلاق برنامج "كان يا ما كان" للحكواتيين في الفضاءات الثقافية فن وثقافة 23 سبتمبر رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة الفنان القدير فوزي صايشي الوطني 29 سبتمبر وفاة الكاتب والباحث صاري علي حكمت فن وثقافة 29 سبتمبر