وزيرة الثقافة تكرم الشاب بلال

بقلم أسماء.ع
قامت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أمس السبت، بتكريم الفنان الشاب بلال. المعروف بأغانيه الشبابية الرومانسية والاجتماعية.

وكتبت وزيرة الثقافة، في منشور لها مرفوقة بصورة جمعتها مع محبوب الكبار والصغار “الشاب بلال فنان الجزائر…. وأكثر”.
