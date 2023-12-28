وزيرة الثقافة تكرم كيليا نمور أحسن رياضية لسنة 2023

حضرت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، بالمركز الدولي للمؤتمرات ” عبد الطيف رحّال”، فعاليات حفل تتويج أحسن الرياضيّين لسنة 2023.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن هذا الحفل نظم من طرف الوكالة الجزائرية للأنباء، وفقا لنتائج سبر الآراء لجائزة “إبراهيم دحماني” نظير انجازاتهم الرياضيّة خلال هذه السنة وتألقهم في مختلف المنافسات الإقليمية والدولية.

وقد كرمت الوزيرة بالمناسبة كيليا نمور الحاصلة على المدالية الثانية في بطولة العالم للجمباز الأخيرة وأحسن رياضية لسنة 2023 بجائزة “إبراهيم دحماني”.

وللإشارة، تم اختيار كيليا نمور كأحسن رياضية لسنة 2023 في سبر الأراء الذي نظمته وكالة الانباء الجزائرية .