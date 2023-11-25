وزيرة الثقافة تكرّم الروائي الجزائري واسيني الأعرج

كرّمت اليوم وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي اليوم الروائي الجزائري الكبير واسيني الأعرج.

وجرت مراسيم التكريم بالمكتبة الوطنية الجزائرية على هامش فعاليات منتدى الكتاب الذي استضاف الروائي الجزائري الكبير واسيني الأعرج وتحت عنوان ” الرواية والحياة ” .

وعلى هامس مراسم التكريم قالت مولوجي إنه تكريم لأحد أعمدة الرواية الجزائرية، وذلك تقديرا لمساره الثقافي والأدبي والأكاديمي الحافل بالإنجازات والعطاء. وكذا وعرفانا بإسهامه الشامخ في تشريف الجزائر عربيا وعالميا من خلال إنتاجه الأدبي والجوائز التي نالها عن جدارة واستحقاق في العديد من المحافل الدولية.

على غرار جائزة كتارا للرواية العربية، عن روايته “مملكة الفراشة” عام 2005، وجائزة الشيخ زايد للآداب، عن روايته “كتاب الأمير” عام 2007، وجائزة الكتاب الذهبي عن روايته “أشباح القدس” في عام 2008.وجائزة الرواية الجزائرية عام 2001، و جائزة السلطان قابوس العمانية للثقافة والفنون والآداب في دورتها العاشرة، في فرع الآداب مجال الرواية، عام 2023.