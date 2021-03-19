وزيرة الثقافة تنتقل إلى منزل عائلة الراحلة ريم غزالي لتقديم واجب العزاء

حلت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الجمعة، بمنزل عائلة الفنانة الراحلة، ريم غزالي، من أجل تقديم واجب العزاء.

وقد قدمت وزيرة الثقافة والفنون، تعازيها، في وفاة الفنانة الجزائرية الشابة ريم غزالي الأربعاء الماضي.

وجاء في بيان الوزارة “ببالغ الحزن والتأثر، تلقّت وزيرة الثقافة نبأ وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع المرض”.

وأضافت “تفقد الجزائر مبدعة من طراز رفيع رفعت اسم بلادها عاليًا في محافل فنية دولية، ومثّلتها أحسن تمثيل، بحسّها الجمالي وأخلاقها العالية”.

وتقدمت لأسرة الفنانة الراحلة وأهل الفن، بالتعازي والمواساة، راجيةً من الله أن يرزقها الرحمة والمغفرة، ويُلهم ذويها الصبر والسلوان.

وإنتقلت إلى رحمة الله، الأربعاء الماضي، الفنانة الشابة ريم غزالي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناتها مع المرض.