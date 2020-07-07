وزيرة الثقافة تنصب أعضاء اللجنة المتخصصة لصندوق الفنون والآداب

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، على تنصيب أعضاء اللجنة المتخصصة لصندوق الفنون والآداب.

وأكدت وزيرة الثقافة والفنون، خلال مراسم التنصيب على ضرورة اضطلاع اللجنة بدورها وفق ما يمليه عليها القانون وبما تقتضيه المسؤولية في منح الإعانات لمستحقيها.

كما شددت على انتقاء الأعمال المستحقة بكل موضوعية بعد دراسة متأنية لكل المشاريع الفنية المعروضة، بغرض مواكبة الأعمال الهادفة ومرافقة المواهب وكل الفاعلين في الساحة الثقافية والفنية بما يساهم في ترقية الإنتاج الثقافي الوطني.

وللإشارة فقد تم تعيين مدير المسرح الوطني الجزائري السيد محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب.