وزيرة الثقافة تنعي الراحل حمدي بناني بكلمات مؤثرة

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الاثنين، تعازيها في وفاة أيقونة أغنية المالوف الجزائري، حمدي بناني.

وغردت على تويتر “ما أشعر به من أسى لا تضاهيه إلا فرحة لقائي بك واكتشافي لرجل من آخر الرجال الأنيقين”.

وأضافت بن دودة “رجل يجيد الحوار والجلوس ويجيد الحديث الى امرأة ويجيد الاعتزاز بوطنه أمام الغريب والتعريف بثقافته وهو مسافر”.

وأكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أن الراحل حمدي بناني كان مختلفا وكبيرا بفنّه وقيمه وأفكاره.

وقد انتقل إلى رحمة الله، الفنان القدير، حمدي بناني، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ودخل بناني إلى مستشفى عنابة قبل أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية، وتم إدخاله لمصلحة العناية المركزة، حسب تصريحات نجله.