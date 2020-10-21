وزيرة الثقافة تنعي الفنان الشعبي الجزائري محمد زيغم البشاري

نعت وزير ة الثقافة مليكة بن دودة، الفنان الشعبي الجزائري محمد زيغم البشاري الذي غيبه الموت اليوم الأربعاء .

وقالت وزيرة الثقافة في بيان لها:”ببالغ الحزن والأسى، تلقت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، نعي الفنان الشعبي الجزائري محمد زيغم البشاري، الذي اختاره الله إلى جواره في هذه الأيام المباركة، بعدما أنفق عمرا في إشباع ذوق المتلقي الجزائري بعطاء سخي.”

وأضافت بن دودة:”سيظل محمد زيغم البشاري، ذكرى فنية عزيزة لدى أهله ومحبيه، نرجو من الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جنانه ويرزق ذويه وجمهوره صبرا جميلا.

“إنا لله وإنا إليه راجعون””