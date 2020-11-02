وزيرة الثقافة تنعي المفكر وعالم الإجتماع الكبير علي كنز

نعت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، المفكر الجزائري وعالم الإجتماع علي كنز، عبر حسابها على فايسبوك.
وجاء في رسالة التعزية: “حزينة لرحيل المفكّر وعالم الاجتماع الجزائري الكبير علي الكنز”.
وأضافت الوزيرة: “غادر في هدوء بعد أن حرك لعقود أسئلة معرفيّة من عمق المجتمع والنخبة الجزائرية”.
وتابعت بن دودة: “لقد أثّث المكتبة العربيّة بكتب قيّمة ومراجعات ودراسات قلّ نظيرها في علم الاجتماع، أطر طلبة حملوا الجامعة الجزائرية في مرحلة حرجة، وساهم في منحها شخصيّة ومسارا وهويّة منذ السبعينيات”.
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