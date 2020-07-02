وزيرة الثقافة تنعي الممثل والمسرحي الراقي الطاهر رفسي

تقدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بتعازيها القلبية الخالصة لعائلة الفنان الجزائري، الطاهر رفسي.

وجاء في التعزية: “بحزن شديد وألم أشدّ، يبلغ مسامعنا وفاة الفنان الطاهر رفسي، الممثل البارز، والمسرحي الراقي”.

وأضافت الوزيرة: “لقد صنع الفقيد لنفسه إسما في عالم التمثيل والمسرح، وعلى مدار سنوات من الزمن، استطاع أن يخلّد اسمه بعطاءٍ فني مسرحي مميز”.

وفي الأخير، تقدمت الوزيرة، بتعازيها القلبية الخالصة لعائلة الطاهر رفسي، راجية من المولى العلي القدير أن يتغمّد فقيدنا وفقيد المسرح والتمثيل في الجزائر، بواسع رحمته.