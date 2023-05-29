وزيرة الثقافة تنعي الناشط الثقافي وليد هماش

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تعازيها الخالصة، لعائلة الناشط الثقافي وليد هماش الذي إنتقل إلى رحمة الله.

وجاء في تعزية الوزيرة: “ببالغ الأسى والاحتساب تلقت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي نبأ رحيل الناشط الثقافي وليد هماش إلى رحمة الله ورضوانه. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم السيدة الوزيرة بأصدق عبارات العزاء إلى عائلة الفقيد وذويه. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وجميل عفوه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

هذا وانتقل إلى رحمة الله الكاتب والناشط الثقافي وليد هماش، في ساعة متأخرة ليلة أمس بمنزل ذويه بمدينة الطارف بعد رحلة مريرة مع مرض نادر متمثل في سرطان العظام..

للإشارة الفقيد كان يعيش بكلية واحدة الأمر الذي زاد من معاناته. وستتم جنازة الفقيد ظهر اليوم بالطارف.