وزيرة الثقافة تنعي بشير بن محمد: أعماله ستبقى راسخة في مخيّلة الجزائريين

تقدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، بتعازيها الخالصة إثر وفاة الممثل القدير بشير بن محمد.

وجاء في نص تعزية الوزيرة على صفحة الوزارة في “الفايسبوك”:”ببالغ التأثر والحزن العميق، نعزي أنفسنا والعائلة الفنية قاطبة في وفاة رمز آخر من رموز الفن والتمثيل في الجزائر، الممثل القدير بشير بن محمد”.

وأضافت مليكة بن دودة بأن الفنان الرّاحل رافقنا على مدار سنوات من العطاء الفني المميز، بأعماله التي تبقى راسخة في أذهاننا وفي مخيّلة جيل واسع من الجزائريين.

وعزّت الوزيرة بهذا المصاب الجلل عائلة الفقيد، راجية من الله أن يتغمده بشآبيب رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.