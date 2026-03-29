وزيرة الثقافة تنعي وفاة الرئيس الأسبق زروال.. فقدت الجزائر أحد رجالاتها الأوفياء

نعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، اليامين زروال، إثر مرض عضال.

وجاء في برقية التعزية “ببالغ الحزن والأسى، تلقت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، نبأ وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليمين زروال”.

و”على إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم السيدة الوزيرة بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد. وإلى الشعب الجزائري كافة، سائلة المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

“لقد فقدت الجزائر برحيله أحد رجالاتها الأوفياء، الذين نذروا مسيرتهم لخدمة الوطن، وأسهموا بعزم راسخ في ترسيخ دعائم الدولة وصون استقرارها خلال مراحل حاسمة من تاريخها.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته،

إنا لله وإنا إليه راجعون

