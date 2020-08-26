وزيرة الثقافة تنهي مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح

أمرت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، بإنهاء مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح بدءا من تاريخ اليوم الأربعاء.

وفتحت وزارة الثقافة، خلال الأشهر الأخيرة، تحقيقا في حالة الانسداد التي آلت إليها وضعية ديوان رياض الفتح، أفضى إلى وجود عجز في التسيير.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، فتحت وزارة الثقافة والفنون، حوارا مع الشريك الاجتماعي توج بتعليمات أسدتها الوزيرة، للتكفل فورا بالمطالب المشروعة للعمال، واقتراح خطة لإعادة التوازنات المالية للمؤسسة وإصلاح منظومة تسييرها.

وأضاف البيان، إن عدم التقيد بالتعليمات والذي يشكل إخلالا بالواجبات، دفع وزيرة الثقافة، إلى اتخاذ قرار إنهاء مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح بدءا من تاريخ اليوم الأربعاء.