وزيرة الثقافة تهنئ أنيس جعاد على جائزة العمل الأول بأيام قرطاج السينمائية

هنأت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، المخرج أنيس جعاد بمناسبة فوز فيلمه بجائزة العمل الأول في مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وحسب بيان للوزارة، توج فيلم “الحياة ما بعد” بجائزة العمل الأول “الطاهر شريعة”. والتي تمنحها لجنة التحكيم لفئة الأفلام المطولة خلال الدورة الـ33 لأيام قرطاج السينمائية.

كما توج المخرج بجائزة النقد الافريقي التي تمنحها الفدرالية الافريقية للنقد السينمائي، ضمن الجوائز الموازية لأيام المهرجان.

وأشار البيان، إلى أن الفيلم حظي بدعم من وزارة الثقافة والفنون. وإنتاج مشترك بين المركز الجزائري لتطوير السينما ومؤسسة الإنتاج السينمائي “أليغريا”.