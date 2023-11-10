وزيرة الثقافة تهنئ الأديب واسيني الأعرج

هنأت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي الأديب الكبير الدكتور واسيني الأعرج بمناسبة تشريفه الجزائر بحصوله على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والٱداب في دورتها العاشرة 2023.

وجاء في بيان الوزارة انه وبهذه المناسبة الكريمة والباعثة على السرور والاعتزاز تتمنى مولوجي كل السؤدد والتألق للأديب واسيني الأعرج. والذي يظل واحدا من أعمدة الأدب الجزائري المعاصر، وعلامة ثقافية جزائرية أثرت المكتبة الجزائرية والعربية بأجمل الأعمال والمساهمات، ورفعت علم الجزائر خفاقا في المحافل الأدبية الدولية بكل اقتدار أدبي ومعرفي.

هنيئا للمبدع الكبير واسيني الأعرج ، وهنيئا للأدب الجزائري بهذا التتويج الرفيع.