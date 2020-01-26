وزيرة الثقافة تهنئ السيناريست عبلة بلعمري بفوزها بجائزة أول مهرجان عربي لذوي الإحتياجات الخاصة

هنأت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، السيناريست الجزائرية عبلة بلعمري، بعد فوزها بجائزة سفيرة الإنسانية في أول مهرجان عربي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك، تلقت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة، بفخر واعتزاز خبر فوز السيناريست الجزائرية السيدة عبلة بلعمري، بجائزة سفيرة الإنسانية في أول مهرجان عربي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظّم بالقاهرة من 19 إلى 21 ديسمبر 2019.

وكانت السيناريست الجزائرية عبلة بلعمري توجت بالجائزة عن عملها المتضمن قصة وسيناريو فيلم “صرخة أنثى”، وهو أوّل سيناريو جزائري لفيلم مصري يتناول معاناة امرأة إعلامية من متاعب المرض وفساد المجتمع، ويوصل رسالة فنية وإنسانية اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الوزارة انه مرّة أخرى يتألق المبدعون الجزائريون في محافل دولية ويثبتون جدارتهم بتصدرهم المراتب الأولى في شتى مجالات الثقافة والفنون مما يثبت عن عبقرية المبدعين وما تزخر به الجزائر من طاقات ومواهب خلاقة تحلق بالثقافة الجزائرية نحو العالمية.