وزيرة الثقافة تهنئ الفنانين في عيدهم الوطني

هنأت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، الفنانين الجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وجاء في تهنئة وزيرة الثقافة التي نشرت عبر صفحة الوزارة على الفايسبوك. “تتقدم وزيرة الثقافة بمناسبة اليوم الوطني للفنان بأعطر التهاني وأجمل التبريكات لكل الفنانين الجزائريين. والمثقفين والمبدعين في مختلف ميادين الإبداع الفني.”

كما تأمل لهم جميعا بهذه المناسبة السعيدة سنة حافلة بالإنجازات والتفوق والتأل في إبداعهم وأن ينعموا خلال هذه السنة بكل خير وعافية وهناءلا ليظلو دائما الوجه المشرق للجزائر