وزيرة الثقافة تهنئ المخرج أيوب ونسة بفوزه بجائزة في مهرجان غوتنبرغ

هنأت وزيرة الثقافة، المخرج الجزائري الشاب، أيوب ونسة، بعد فوزه بالجائزة الثانية للفيلم الوثائقي القصير بمهرجان غوتنبرغ للفيلم العربي.

وتحصل المخرج على الجائزة، عن فيلمه الموسوم “سماء المطار الدولي international Airport sky”.

وجاء في التهنئة: “تحتفي وزارة الثقافة، وتزداد سموا ورفعة بما يحققه الفنانون الجزائريون الشباب من تتويجات دولية”.

وأضافت الوزارة: “ومن معقل التراث الأصيل ومحط الشخصيات التاريخية الباسلة والمفكرين الأفذاذ “النعامة”، فاز المخرج الشاب أيوب ونسة بالجائزة الثانية للفيلم الوثائقي القصير بمهرجان غوتنبرغ للفيلم العربي عن فيلمه الموسوم “سماء المطار الدولي ،international Airport sky””.

وتهنئ وزيرة الثقافة والفنون، المبدع الشاب، معربة عن فخرها واعتدادها بتتويجه هذا، متمنية له الاستمرارية ودوام النجاح والتألق.