وزيرة الثقافة تهنئ كل عمال الجزائر في يومهم العالمي

هنأت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، كل عمال الجزائر، خاصة منهم عمال القطاع، بمناسبة يومهم العالمي.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بفايسبوك: “للعمل قداسته في الذّاكرة الجزائريّة، وطالما تنقّل أجدادنا من مدينة إلى أخرى بحثا عن قوتهم، وهاجروا للعمل”.

وأضافت بن دودة: “بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أهنئ كلّ عمال الجزائر، الذين يتشّجمون العناء في رمضان ويجهدون”.

وخصت الوزيرة بالذكر، العمال المرابطون على الحدود وعمّال النّظافة ورجال المداومات في المستشفيات والإدارات والحماية المدنيّة والأمن الوطني.

كما قدمت الوزيرة، تهنئة خاصّة لكلّ موظّفي وعمال مديريات ودور الثّقافة ومكتبات المطالعة العموميّة والمتاحف والمواقع الأثريّة، والمؤسّسات الثّقافيّة.