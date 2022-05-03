وزيرة الثقافة تهنىء الصحفيين الجزائريين باليوم العالمي لحرية الصحافة

قدمت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، تهانيها الخالصة إلى الصحافيات والصحافيين الجزائريين بصفة عامة والمنتسبين إلى قطاع الإعلام الثقافي بصفة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وفي برقية تهنئة، أعربت الوزيرة عن تمنياتها للجميع بمزيد من النجاح والتألق المهني.

واغتنمت مولوجي هذا اليوم لتؤكد على كونه مناسبة نتذكر من خلالها من رحلوا عنا وهم مازالوا في عز العطاء لنترحم عليهم، وخاصة ونحن على مقربة من إحياء الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، وكذلك العرفان لمن هم على قيد الحياة، مشيرة إلى ضرورة التكريس الفعلي لحق المواطن في الإعلام، وفي مرافقة الحركية التنموية في كل مناطق هذا الوطن.

كما أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة، أن شرف المهنة وحرية التعبير واستقلالية الضمير، تعني أيضا الالتزام بالخط الوطني، والدفاع عن ثوابت الأمة ومرجعيتها، وترقية كل مكوناتها الاجتماعية والثقافية، وحماية رموز الدولة ومؤسساتها، خاصة أمام الهجمات العدائية والمخططات التخريبية التي تستهدف كيان الدولة وانسجام المجتمع، داعية الجميع إلى التحلي بمزيد من اليقظة، وروح المسؤولية في التعاطي مع مختلف القضايا من أجل الاستمرار في المساهمة في ترقية الممارسة الإعلامية وأخلقتها.

وجددت الوزيرة تأكيدها على دور الإعلام الثقافي كوسيط بين المجتمع و الفاعلين في قطاع الثقافة والفنون، خاصةً النخب الفكرية والأدبيّة والفنية، ليصل هذا الخطاب إلى عامة الناس، مبرزة أن التحديات التي تواجه المجتمع كثيرة، لذلك يجب ألا يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر الخبر الثقافي وحسب، بل أيضا المساهمة في التنمية الثقافية والمشاركة مع المؤسسات في نشر ودعم المنتج الثقافي، مضيفة بأن سبل التواصل مفتوحة لبناء علاقة تكاملية مع وسائل الإعلام، مرحبة بجميع المقترحات التي تدعم النهوض بالمجال الثقافي في الجزائر.

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