وزيرة الثقافة تهنىء الصحفيين الجزائريين باليوم العالمي لحرية الصحافة
قدمت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، تهانيها الخالصة إلى الصحافيات والصحافيين الجزائريين بصفة عامة والمنتسبين إلى قطاع الإعلام الثقافي بصفة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وفي برقية تهنئة، أعربت الوزيرة عن تمنياتها للجميع بمزيد من النجاح والتألق المهني.
واغتنمت مولوجي هذا اليوم لتؤكد على كونه مناسبة نتذكر من خلالها من رحلوا عنا وهم مازالوا في عز العطاء لنترحم عليهم، وخاصة ونحن على مقربة من إحياء الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، وكذلك العرفان لمن هم على قيد الحياة، مشيرة إلى ضرورة التكريس الفعلي لحق المواطن في الإعلام، وفي مرافقة الحركية التنموية في كل مناطق هذا الوطن.
كما أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة، أن شرف المهنة وحرية التعبير واستقلالية الضمير، تعني أيضا الالتزام بالخط الوطني، والدفاع عن ثوابت الأمة ومرجعيتها، وترقية كل مكوناتها الاجتماعية والثقافية، وحماية رموز الدولة ومؤسساتها، خاصة أمام الهجمات العدائية والمخططات التخريبية التي تستهدف كيان الدولة وانسجام المجتمع، داعية الجميع إلى التحلي بمزيد من اليقظة، وروح المسؤولية في التعاطي مع مختلف القضايا من أجل الاستمرار في المساهمة في ترقية الممارسة الإعلامية وأخلقتها.
وجددت الوزيرة تأكيدها على دور الإعلام الثقافي كوسيط بين المجتمع و الفاعلين في قطاع الثقافة والفنون، خاصةً النخب الفكرية والأدبيّة والفنية، ليصل هذا الخطاب إلى عامة الناس، مبرزة أن التحديات التي تواجه المجتمع كثيرة، لذلك يجب ألا يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر الخبر الثقافي وحسب، بل أيضا المساهمة في التنمية الثقافية والمشاركة مع المؤسسات في نشر ودعم المنتج الثقافي، مضيفة بأن سبل التواصل مفتوحة لبناء علاقة تكاملية مع وسائل الإعلام، مرحبة بجميع المقترحات التي تدعم النهوض بالمجال الثقافي في الجزائر.
وزيرة الثقافة: غياب التعايش بين الناس يؤدي إلى تدني المبادئ وزعزعة الاستقرار
أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي بقصر الثقافة مفدي زكريا. على افتتاح فعاليات منتدى الفكر الثقافي الإسلامي تحت شعار الحوار والتعايش.
وحضر الفعاليات عدد معتبر من كبار الأساتذة والباحثين وعلى رأسهم الدكتور عمار طالبي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وعميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 1 وكذا ممثل المؤسسة المتوسطية للتنمية المستدامة “جنة المعارف” وغيرهم من المهتمين.
المنتدى يتضمن عدد من المحاضرات يلقيها كوكبة من الأساتذة المختصين كل يوم ثلاثاء من الشهر الفضيل. تتمحور حول قيم التعايش والتسامح والحوار في الثقافة الإسلامية.
الوزيرة وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت إلى أن اختيار إشكالية الحوار والتعايش كمحور أساسي للمنتدى. ينبع من كون التعايش والتساكن والتجاور من القيم الراسخة في الثقافة الجزائرية.
كما أنها من القيم الملحة التي تتيح العيش المشترك بسلم وسلام سواء داخل المجتمع الواحد أو بين الأمم والشعوب كافة. إضافة إلى كونها من دعائم الأمن والسلم القومي.
كما اعتبرت الوزيرة أن غياب التآلف والتعايش بين الخلق، يؤدي لا محالة إلى تدني المبادئ المجتمعية وزعزعة الاستقرار بشتى تجلياته. ومن هنا تأتي أهمية هذه القيم من حيث كونها قوى ناعمة في مجابهة الصراعات والنزعات داخلية كانت أم خارجية.
بعدها انطلقت أولى جلسات هذا المنتدى الفكري الثقافي بمحاضرة للدكتور بومدين بوزيد الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى. والتي تمحورت حول التعايش في الفكر الديني والعلوم الاجتماعية والإنسانية.