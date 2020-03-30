وزيرة الثقافة توزع كتبا على الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي بهذه الفنادق

تُشرف وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، بفندق مازافرون بزرالدة في العاصمة، على توزيع كتب على الأشخاص المتواجدين بالحجر الصحي.

وحسب بيان للوزارة، ستوزع الكتب، على مختلف الهياكل الفندقية التي تم تسخيرها للحجر الصحي، لوضعها في متناول الأشخاص المعنيين بالحجر الصحي، طوال مدة إقامتهم بزرالدة وسيدي فرج، وتيبازة ووهران.

وتأتي هذه المبادرة، بالتنسيق مع النقابة الوطنية لناشري الكتب التي سخرت 100000 نسخة من الكتب في مختلف المجالات والأنماط واللغات، ومع مجمع الفندقة والسياحة.

وسيكون الكتاب خير جليس، خلال في هذه الظروف الخاصة التي تمر الجزئر ودول العالم.