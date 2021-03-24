وزيرة الثقافة تُؤكد على بعث السياحة الدينية في الجزائر

أبرزت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اهتمامَ الحكومة ببعث السياحة الدينية في الجزائر، ضمن بدائل اقتصادية جديدة.

وأكدت بن دودة، أن وزارة الثقافة بدأت خطوات جدّية لدعم هذا التوجه، ضمن استراتيجية الاقتصاد الثقافي الجاري تنفيذها.

وحسب بيان للوزارة، فقد قامت الوزيرة، بمعاينة عدة منشآت وهياكل تمثل الثقافة الإسلامية المتجذرة في التاريخ بمنطقة تلمسان، رفقة الوالي.

وتفقدت الوزيرة المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية.

وأمرت الوزيرة، بإعادة تسريع الإجراءات الإدارية لعملية ترميم الآثار وإعادة تأهيله وفق المقاييس العالمية، مع حتمية المحافظة على النّمط المعماري الإسلامي.

وزارت الوزيرة مسجد سيدي بلحسن والمتحف العمومي للفن والتاريخ لمدينة تلمسان.

أين تلقت الوزيرة، شروحات حول نشاطات المتحف، وعدد من القطع الأثرية والمجسمات لمختلف الحقب التاريخية.

والتقت الوزيرة بعدد من رجال الدين والمشايخ وأعيان المنطقة، وأكدت لهم حرص الدولة على العناية بالموروث الحضاري والهوية الإسلامية للأمة الجزائرية.

وفي قلعة المشور بوسط مدينة تلمسان، عاينت الوزيرة المركز التفسيري ذي الطابع المتحفي للباس التقليدي، والقصر الملكي، وملحقة معهد الفنون الجميلة.

وشددت الوزيرة على إخراج الثقافة من المركز إلى كل المناطق، ولاسيما النائية والحدودية منها.

ويأتي ذلك، للحفاظ على تماسك المجتمع الجزائري وحمايته من كل المخاطر المحدقة به.

وهي تُصغي إلى انشغالات أهل القطاع، أمرت الوزيرة مسؤولي المؤسسات تحت الوصاية بـ:

حل مشكلات العمال والفنانين على المستوى المحلي، وإذ تعذر الأمر تُعرض ملفاتُهم على الإدارة المركزية للنظر فيها.

التزام الشفافية في التسيير والبحث عن موارد جديدة تُسهم في دعم خزينة هذه المؤسسات.

اتخاذ ما يلزم لفتح المؤسسات أمام الجمهور ودعم السياحة الثقافية عبر استغلال كل الفضاءات المُمكنة.

إشراك الجمعيات المحلية في العمل الثقافي والفني وبحث آليات إشراكها في تسيير بعض الجوانب.