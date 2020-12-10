وزيرة الثقافة تُؤكد على دعم مُتوجي جائزة علي معاشي ومرافقتهم

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تُؤكد على دعم مُتوجي جائزة علي معاشي ومرافقتهم
بقلم نادية بن طاهر

إلتقت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بمتوجي جائزة علي معاشي، وأكدت أنهم سيتلقون الإهتمام الذي يستحقون.

وكتبت الوزيرة، في تدوينة لها على صفحتها بفايسبوك: “اختطفت لحظات جميلة من التزامات الوزارة والتقيت متوجّي جائزة علي معاشي”.

وأضافت بن دودة: “المتعة كلّها في الإصغاء لمبدعين متأهّبين، مجهّزين بمعارف جيّدة وبأهداف واضحة”.

وأكدت الوزيرة، أنه لا ينبغي التفريط في هذا الجيل المتحفّز، مؤكدة أنها تفكر فيهم، ويشغلها نسيان المتوّج والمجتهد والمبدع.

وتابعت بن دودة، أنه سيكون لهؤلاء المبدعين فضاءات وسيتلقون الاهتمام الذي يستحقون، لأنّ مرافقتهم ذوق وثقافة قبل أن يكون واجبا والتزاما مهنيّا وسياسيّا.

وفي الأخير، شكرت الوزيرة، هؤلاء الشباب، لأفقكم المتفتح والمدهش الذي يبعث على الفرح.


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