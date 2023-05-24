وزيرة الثقافة تُشارك في احياء ذكرى مرور نصف قرن على تأسيس جبهة البوليساريو

شاركت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الإثنين، بالمديرية العامة للارشيف الوطني، في فعاليات احياء ذكرى مرور نصف قرن على تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تم تنظيم الفعاليات، من طرف المديرية العامة للارشيف الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

وتضمنت الفعالية تنظيم ندوة تعزيزا لروابط الاخوة والصداقة بين الشعبين الجزائري والصحراوي، من خلا تسليط الضوء على الجانب النضالي للشعب الصحراوي.

وحضر الفعالية، أعضاء من الحكومة الجزائرية ومستشاري رئيس الجمهورية. وسفير الجمهورية العربية الصحراوية وشخصيات وطنية واطارات في الدولة.

كما تضمنت التظاهرة زيارة معرض للوثائق والصور التي تبرز أهم محطات تأسيس ونضال جبهة البوليساريو.