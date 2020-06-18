وزيرة الثقافة تُشارك في المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء في “الإيسيسكو”

شاركت وزيرة الثقافة، أمس الأربعاء، في أشغال المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”.

وحسب بيان لوزراة الثقافة، استعرضت وزيرة الثقافة، مبادرات الجزائر في تفعيل النشاط الثقافي عبر المنصات الإلكترونية في ظل أزمة “كوفيد19”.

وكذا مختلف النشاطات الثقافية والفنية والمحاضرات الافتراضية التي تم برمجتها.

بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتخذة لمرافقة الفنانين المتضررين بوقف النشاطات الثقافية.

وتقدمت الوزيرة، بهذه بالمناسبة، باقتراحات حول تطوير التعاون الثقافي بين بلدان العالم الإسلامي مستقبلا.