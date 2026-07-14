وزيرة الثقافة تُشرف على اختتام مهرجان تيمقاد

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، على مراسم اختتام فعاليات المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد، في طبعته 43، وذلك بالمسرح الأثري لتيمقاد بولاية باتنة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، حضر الحفل، السلطات المحلية، ونخبة من الفنانين والمبدعين والضيوف من داخل الوطن وخارجه. إلى جانب جمهور غفير توافد للاحتفاء بهذه التظاهرة الثقافية العريقة، محتفيا بعودتها بعد انقطاع دام لسنوات.

وجاء حفل الاختتام تتويجًا لأيام من العروض الفنية الراقية التي احتضنها المسرح الأثري لتيمقاد. حيث تعاقب على ركحه فنانون جزائريون وأجانب قدموا لوحات موسيقية وغنائية عكست ثراء وتنوع المشهد الثقافي.

كما تميز الحفل بلوحات فنية واستعراضية غنية أبدع في تقديمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام. جسدت أصالة التراث الجزائري وتنوعه الثقافي. وأضفت على سهرة الاختتام طابعًا احتفاليًا مميزًا نال استحسان الحضور.

واختُتمت فعاليات هذه الطبعة في أجواء احتفالية مميزة، عكست النجاح التنظيمي والفني للمهرجان. ورسخت مكانته كأحد أهم المهرجانات الثقافية الدولية التي تحتفي بالفن الأصيل وتكرس قيم التلاقي والتنوع الثقافي.