وزيرة الثقافة تُشرف على تدشين جدارية الصداقة بالمدرسة العليا للفنون

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تُشرف على تدشين جدارية الصداقة بالمدرسة العليا للفنون
بقلم نادية بن طاهر

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، على تدشين جدارية الصداقة،  بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد رافق بن دودة خلال عملية التدشين، سفير بولونيا بالجزائر ويتولد سبيريدويتش.
وتحمل هذه الجدارية، شعار “الثّقافة والعلم يجمعان العالم”.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة، إن هذا المُنجز هو نتيجة أول شراكة في مجال التكوين الفنّي لفائدة المدرسة العليا للفنون الجميلة مع سفارة بولونيا.
مؤكدة أن التعاون بين الجزائر والبلدان الصديقة والشقيقة ينسجم أكثر مع الثّقافة والفن.
وشكرت الوزيرة، الفنانين من طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة المشاركين في إنجاز هذه الجداريّة.
وأكدت الوزيرة، على دعمها المُطلق لكل الشباب المُبدع ولكل المبادرات القيّمة.
وأعربت بن دودة، عن تبنّيها لكل التجارب الشبيهة عبر كل مدارس ومعاهد الفنون الجميلة عبر الوطن.
ومن جهته أكد سفير جمهورية بولونيا بالجزائر، فخره بهذا المُنجز الذي ساهم في إنجازه طلبة جزائريون من المدرسة العليا للفنون الجميلة.

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