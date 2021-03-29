وزيرة الثقافة تُشرف على تدشين جدارية الصداقة بالمدرسة العليا للفنون

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، على تدشين جدارية الصداقة، بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد رافق بن دودة خلال عملية التدشين، سفير بولونيا بالجزائر ويتولد سبيريدويتش.

وتحمل هذه الجدارية، شعار “الثّقافة والعلم يجمعان العالم”.

وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة، إن هذا المُنجز هو نتيجة أول شراكة في مجال التكوين الفنّي لفائدة المدرسة العليا للفنون الجميلة مع سفارة بولونيا.

مؤكدة أن التعاون بين الجزائر والبلدان الصديقة والشقيقة ينسجم أكثر مع الثّقافة والفن.