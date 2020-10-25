وزيرة الثقافة تُشرف على تسليم جائزة محمد ديب الأدبية

تم مساء السبت، تسليم جائزة محمد ديب الأدبية في طبعتها السابعة، خلال حفل أشرفت عليه وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، واحتضنته دار عبد اللطيف بالعاصمة.

وأوردت الوزيرة، خلال كلمة ألقتها بالمناسبة: “إنّنا في وزارة الثقافة والفنون دأبنا على الاحتفاء بأيقونات الثقافة الجزائرية ورموزها”.

وأضافت الوزيرة: “كان من أولوياتي إعادة الاعتبار لأسمائها في مختلف المجالات، انطلاقا من إيماني بأن القطائع والبدائل لا تطالُ الثوابت، وكيف لمن هم بمقام محمّد ديب أن يكونوا إلا ثابتين”.

مذكّرة بتنظيمها إقاماتِ تفرّغ لترجمةِ ما لم يُترجم من أعمال ديب، وطبعِ كلّ أعماله باللّغة العربية نهاية 2021، بما في ذلك طبعةَ جيبٍ.

كما سيتم إنتاجُ عملين من مَسرحه أو مسرحةُ أو اقتباسُ أعمالهِ فنيّا، مع نشر دراسات تناولت أدب كاتب الجزائر والعالم تِباعا خلال السنة الثقافية 2020-2021.