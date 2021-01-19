وزيرة الثقافة تُعزي عائلة الشاعرة أم سهام

قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة، لعائلة الشاعرة والمثقفة عمارية بلال والمعروفة بإسم “أم سهام”.

وجاء في رسالة التعزية:”تنعي وهران والجزائر قاطبة اليوم الكاتبة والأديبة أم سهام”.

وأضافت الوزيرة: “هذا الذي نعتها به الشاعر الكبير نزار قباني لصدقها وطيبتها وسخائها”.

وتابعت: “عمارية بلال أقحوان الأدب الجزائري، فمن الرصيف البيروتي إلى أميرة الحب إلى شظايا النقد والأدب إلى جولة مع القصيدة”.

مضيفة: “أم سهام رفيقة المبدعين وملازمة المثقفين”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تترحم وزيرة الثقافة، على روح الفقيدة، مبتهلة إلى الله عز وجل أن يتغمد روحها الطيبة بواسع رحمته ويرزق أهلها وخلانها الصبر الجميل.

وكانت الشاعرة لا تفوت أي حدث ثقافي في الجزائر و خاصة في الباهية وهران، وكانت تحرص دائما على متابعة ما يجري في المشهد الثقافي.

كما كانت أم سهام تحضر باستمرار فعاليات مهرجان وهران السينمائي، وكانت أول من يحضر الندوات في الصباح الباكر بالمسرح.

وحرصت الفقيدة، على مشاهدة الأفلام ومناقشة المخرجين الجزائريين والأجانب المشاركين في كل دورة.