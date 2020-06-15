وزيرة الثقافة تُعزي عائلة الفنانة التشكيلية العالمية “بيتينا هاينن عياش”

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة، لعائلة الفنانة التشكيلية العالمية الكبيرة “بيتينا هاينن عياش”.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الإثنين: “بحزن وأسى كبيرين بلغنا نبأ وفاة الفنانة التشكيلية العالمية الكبيرة “بيتينا هاينن عياش”.

وأضاف البيان: “الفنانة ذات العطاء الفني البارز والمشاركات الوطنية والدولية الحافلة، وذات الريشة التشكيلية العالمية”.

وتابع البيان: “وبهذا المصاب الجلل لا يسع وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، إلا أن تتقدم بتعازيها القلبية الخالصة لعائلة الفنانة، راجية من المولى العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويجعل مثواها جنة الرضوان”.