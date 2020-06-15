وزيرة الثقافة تُعزي عائلة الفنانة التشكيلية العالمية “بيتينا هاينن عياش”

فن وثقافة
  • -
  • 0
وزيرة الثقافة تُعزي عائلة الفنانة التشكيلية العالمية “بيتينا هاينن عياش”
بقلم نادية بن طاهر

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة، لعائلة الفنانة التشكيلية العالمية الكبيرة “بيتينا هاينن عياش”.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الإثنين: “بحزن وأسى كبيرين بلغنا نبأ وفاة الفنانة التشكيلية العالمية الكبيرة “بيتينا هاينن عياش”.

وأضاف البيان: “الفنانة ذات العطاء الفني البارز والمشاركات الوطنية والدولية الحافلة، وذات الريشة التشكيلية العالمية”.

وتابع البيان: “وبهذا المصاب الجلل لا يسع وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، إلا أن تتقدم بتعازيها القلبية الخالصة لعائلة الفنانة، راجية من المولى العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويجعل مثواها جنة الرضوان”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=836295

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com