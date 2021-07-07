وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة الفنان القدير معمر الشادلي

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، تعازيها الخالصة، في وفاة الفنان القدير معمر الشادلي.

وجاء في تعزية الوزيرة: “تلقت وزيرة الثقافة ببالغ الحزن والتأثر نبأ رحيل الفنان القدير معمر الشادلي، أبرز فناني أغنية الشعبي بمنطقة مستغانم والغرب الجزائري”.

وأضافت بن دودة: “وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الوزيرة إلى أسرة الفقيد وأهل الفن، بخالص التعازي وأصدق المواساة”.