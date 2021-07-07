وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة الفنان القدير معمر الشادلي
بقلم نادية بن طاهر
قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، تعازيها الخالصة، في وفاة الفنان القدير معمر الشادلي.
وجاء في تعزية الوزيرة: “تلقت وزيرة الثقافة ببالغ الحزن والتأثر نبأ رحيل الفنان القدير معمر الشادلي، أبرز فناني أغنية الشعبي بمنطقة مستغانم والغرب الجزائري”.
وأضافت بن دودة: “وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الوزيرة إلى أسرة الفقيد وأهل الفن، بخالص التعازي وأصدق المواساة”.
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