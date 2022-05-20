وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة الممثل أحمد بن عيسى

بعثت وزيرة الثقافة صورية مولوجي برسالة تعزية إلى عائلة الممثل الراحل أحمد بن عيسى. الذي وافته المنية صبيحة اليوم الجمعة.

وحسبما نشرته وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “تلقت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي بكثير من الحزن والأسى. نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الممثل والمخرج المسرحي أحمد بن عيسى عن عمر ناهز 78 سنة. إثر وعكة صحية.

وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم وزيرة الثقافة إلى عائلة الفقيد ولمحبيه وكذا الأسرة الفنية والثقافية كافة. بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة. داعية الله سبحانه وتعالى. أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه. وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وأضافت وزيرة الثقافة، أنه وعلى مدار 50 عاما، تكلّل المسار الفني لخريج المعهد الوطني للفنون الدرامية بأكثر من 120 فيلما. وعشرات المسرحيات. حيث أخرج عدة أعمال للمسرح الوطني الجزائري. بالإضافة كذلك إلى أنه فاز بها بالعديد من الجوائز الوطنية والدولية. كما تقلد المرحوم أحمد بن عيسى منصب مدير مسرح سيدي بلعباس الجهوي في فترة عصيبة كانت تمر بها الجزائر “سنة 1995”. واستحدث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عددا كبيرا من الجمعيات المسرحية.

كما أشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الساحة الفنية الجزائرية فقدت أحد قاماتها البارزة. ويرتجل من صهوة الفن مجددا فارس من فرسانها. الذي يغادرنا تاركا ورائه إرثا فنيا مسرحيا وسينمائيا. فهو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون، وصاحب رصيد سينمائي غني.

للإشارة فقد توفي الممثل القدير أحمد بن عيسى بمدينة orléans بفرنسا. وحسب مقربين من الفنان، أحمد بن عيسى فإنه كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة.

بالمقابل فإن أحمد بن عيسى من مواليد 2 مارس 1944، هو ممثل ومخرج مسرحي. أخرج عدة أعمال مسرحية، كما شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة.

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