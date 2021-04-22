وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة اني ستاينر: ضحّت بكلّ حياتها لتحيا الجزائر

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة اني ستاينر: ضحّت بكلّ حياتها لتحيا الجزائر
بقلم نادية بن طاهر

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة، في وفاة صديقة الثورة الجزائرية اني ستاينر.

وجاء في رسالة التعزية: “فقدنا البارحة المناضلة والمجاهدة ٱني ستينر، الجزائريّة حدّ التشبّع والصادقة حدّ المنتهى”.

وأضافت الوزيرة: “حين يعرف المرء حكاية ٱني تتسرّب شخصيّتها إليه، مثل حالة ملائكيّة، أو كأسطورة عايشناها”.

وتابعت بن دودة: “لقد ضحّت بكلّ حياتها لتحيا الجزائر، انتصرت للإنسانيّة مقابل الأنا، ثمّ تكيّفت مع حياة جديدة روحها الجزائر الحرّة”.

وختمت الوزيرة: “إلى جنّة الخلد ٱني ستينر، المجد لك وللشهداء والمجاهدين وصنّاع ملحمة التحرير”.


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