وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة اني ستاينر: ضحّت بكلّ حياتها لتحيا الجزائر

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة، في وفاة صديقة الثورة الجزائرية اني ستاينر.

وجاء في رسالة التعزية: “فقدنا البارحة المناضلة والمجاهدة ٱني ستينر، الجزائريّة حدّ التشبّع والصادقة حدّ المنتهى”.

وأضافت الوزيرة: “حين يعرف المرء حكاية ٱني تتسرّب شخصيّتها إليه، مثل حالة ملائكيّة، أو كأسطورة عايشناها”.

وتابعت بن دودة: “لقد ضحّت بكلّ حياتها لتحيا الجزائر، انتصرت للإنسانيّة مقابل الأنا، ثمّ تكيّفت مع حياة جديدة روحها الجزائر الحرّة”.

وختمت الوزيرة: “إلى جنّة الخلد ٱني ستينر، المجد لك وللشهداء والمجاهدين وصنّاع ملحمة التحرير”.