وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة فكرينيو: الفقيد عُرف بخصاله الكريمة

قدمت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة لعائلة اليوتوبر الشاب فكري بن شنان المعروف فنيا بـ”فكرينيو”.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بتويتر:”ببالغ الحزن والأسى، تلقّيت نبأ وفاة اليتوبر الشاب فكري بن شنان”.

وأضافت بن دودة: “الفقيد العزيز عرف بخصاله الكريمة، وببساطة أفكاره، مما جعله موضع تقدير ومحبة لدى معجبيه”.

وتابعت الوزيرة:” أتقدم بهذه المناسبة الأليمة، إلى أهل الفقيد وجمهوره، بأصدق عبارات التعازي والمواساة.”

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الغطس التابعة لمصالح الحماية المدنية عثرت مساء أمس الإثنين، على جثة الشاب بالقرب من الشاطئ الصخري كابوروسو في وهران.

وحسب مصادر الحماية المدنية، فإن الجثة عثر عليها عالقة بين الصخور بالشاطئ.