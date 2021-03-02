وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة فكرينيو: الفقيد عُرف بخصاله الكريمة

فن وثقافة
  • -
  • 0
وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة فكرينيو: الفقيد عُرف بخصاله الكريمة
بقلم زهيدة ث

قدمت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة لعائلة اليوتوبر الشاب فكري بن شنان المعروف فنيا بـ”فكرينيو”.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بتويتر:”ببالغ الحزن والأسى، تلقّيت نبأ وفاة اليتوبر الشاب فكري بن شنان”.

وأضافت بن دودة: “الفقيد العزيز عرف بخصاله الكريمة، وببساطة أفكاره، مما جعله موضع تقدير ومحبة لدى معجبيه”.

وتابعت الوزيرة:” أتقدم بهذه المناسبة الأليمة، إلى أهل الفقيد وجمهوره، بأصدق عبارات التعازي والمواساة.”

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الغطس التابعة لمصالح الحماية المدنية عثرت مساء أمس الإثنين، على جثة الشاب بالقرب من الشاطئ الصخري كابوروسو في وهران.

وحسب مصادر الحماية المدنية، فإن الجثة عثر عليها عالقة بين الصخور بالشاطئ.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=966053

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com