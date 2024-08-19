وزيرة الثقافة تُعزي في وفاة مدير دار الثقافة بأدرار

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، تعازيها الخالصة، في وفاة مدير دار الثقافة لولاية أدرار، عبد القادر بن حمو.

وجاء في تعزية الوزيرة: “تلقت الدكتورة صورية مولوجي وزير الثقافة والفنون، ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله ومغفرته، السيد عبد القادر بن حمو مدير دار الثقافة لولاية ادرار، تغمده الله بواسع رحمته”.

وبهذه المناسبة الأليمة، قدمت الوزيرة لأفراد عائلة المرحوم، أحر تعازيها وأصدق مواساتها في رحيل واحد من إطارات وكفاءات القطاع. سائلة الله العلي القدير أن يعوضهم في رحيله جميل الصبر وحسن العزاء. وأن يجزيه الجزاء الاوفى وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.