وزيرة الثقافة تُعلن وقف ومنع الأنشطة الاحتفالية عبر الوطن

قررت وزارة الثقافة والفنون التعليق الفوري والتام لجميع الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي على مستوى كامل ال تراب الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وجاء هذا القرار بناءً على تعليمة صارمة وجهتها وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة إلى كافة الهيئات، المؤسسات الثقافية والفنية، والمديريات الولائية تحت الوصاية، عقب الحريق المأساوي الذي اندلع فجر الخميس 16 جويلية 2026 بمؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية، مخلّفًا موجة عارمة من الحزن والأسى في قلوب الجزائريين.

وفي ختام بيانها، رفعت وزارة الثقافة والفنون أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق ذويهم والشعب الجزائري جميل الصبر والسلوان.