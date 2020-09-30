وزيرة الثقافة تُكرم مثقفي وفناني تمنراست

كرمت وزيرة الثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، ثلة من مثقفي وفناني ولاية تمنراست، يتقدمهم إبن وشقيق الفنان القدير صالح دڨدودڨة.

وحسب بيان للوزارة، تم هذا التكريم، على هامش الزيارة التي تقوم بها الوزيرة، إلى ولاية تمنراست، اليوم وغدا.

وجاء التكريم، بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية، على هامش إشراف الوزيرة على ورشة إدماج التراث الثقافي للحظيرة الثقافية الأهڨار في تطوير السياحة الثقافية.

ويأتي هذا التكريم، عرفانا لما قدمه هؤلاء الفنانين، طيلة مسارهم الفني الزاخر بالنجاحات ومساهتمهم في الحفاظ على روح وأصالة الفن والثقافة بهذه المنطقة.