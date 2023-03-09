وزيرة الثقافة تُكرم نساء قطاعها بمناسبة عيدهن العالمي

هنأت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، نساء القطاع خلال إحتفالية نظمتها على شرفهن بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وحسب بيان للوزارة، اغتنمت الوزيرة الفرصة لتشكرهن على الجهود التي يبذلنها في خدمة الثقافة والفنون. وتجسيد استراتيجية القطاع.

مؤكدة أن المرأة الجزائرية كانت ولاتزال دوما في خدمة الوطن.

وأضافت مخاطبة النساء العاملات في القطاع، أنه تقع عليهن مسؤولية التغيير والتحول الذي تسعى لإحداثه السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وتابعت أن الجزائر تعول على المرأة لتقوم بدورها كاملا، شأنها في ذلك شأن أخيها الرجل.