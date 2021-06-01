وزيرة الثقافة تُهنئ الأطفال في يومهم العالمي بهذه الكلمات المُؤثرة

هنأت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، الأطفال، بمناسبة يومهم العالمي والموافق لـ1 جوان من كل سنة.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بفايسبوك: “كل المشاغل اليوميّة والالتزامات المتراكمة والأسئلة القاسية تصبح هباءً أمام حضور الطّفولة في حياتنا”.وأضافت بن دودة: “الأطفال هم إتزان هذا العالم بعفويّتهم وصدقهم وصفائهم”.

وتابعت الوزيرة: “الأطفال هم الحفلة الكبيرة المستمرّة، لهذا فإنّ كلّ تهنئة لهم هي تهنئة واحتفالٌ بالحياة”.وختمت وزيرة الثقافة والفنون تهنئتها بتمنياتها بالسلام والسعادة، لكل أطفال العالم.