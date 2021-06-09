وزيرة الثقافة تُهنئ الشباب المُتوّجين بجائزة رئيس الجمهوريّة للمُبدعين الشباب

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تُهنئ الشباب المُتوّجين بجائزة رئيس الجمهوريّة للمُبدعين الشباب تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهوريّة للمُبدعين الشباب
بقلم نادية بن طاهر

هنأت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الشباب المُتوّجين بجائزة رئيس الجمهوريّة للمُبدعين الشباب “علي معاشي” في كلّ فروعها.وكتبت بن دودة عن صفحتها بفايسبوك: “هؤلاء الشباب يؤكدون خلود الفنّ والإبداع فينا، ويبعثون روحه الإبداعية مجدّدا”.

وأضافت الوزيرة: “وجود الشباب من المتوّجين إلى جانب عمداء من المُبدعين المكرّمين طبع الحفل بقيَم الاستمراريّة والوفاء والتجديد. اختتمت الطّبعة الخامسة عشر، وموعدنا الطبعة القادمة المتجدّدة”.كما هنأت الوزيرة، الفنانين جميعا بعيدهم الوطني، مُتمنية وضع أفضل منتوج غزير يثبت كفاءة وموهبة وإبداعية الثّقافة والفن في الجزائر.

هذا وهنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، الفنانين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطني الموافق لـ8 من شهر جوان من كل عام.وغرد الرئيس تبون على حسابه بتويتر قائلا: “أحيّي كل الفنّانات والفنانين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطني”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “أحيّي بالمناسبة أيضا كل من لا يزال يحمل في قلبه ذكرى استشهاد علي معاشي رحمه الله.المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.واحتفل الفنانون الجزائريون، أمس الثلاثاء، بيومهم الوطني، من خلال إحياء العديد من النشاطات الفنية، عبر مختلف ربوع الوطن.

وتستعيد الجزائر سنويا ذكرى استشهاد الفنّان والمناضل الجزائري علي معاشي في الثامن جوان 1958، وهو التاريخ الذي بات يوما وطنيا للفنان، تخليدا لمسيرته التي كانت، رغم قصرها، حافلة بالعطاء الفني والتضحية من أجل الوطن.


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