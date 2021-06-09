وزيرة الثقافة تُهنئ الشباب المُتوّجين بجائزة رئيس الجمهوريّة للمُبدعين الشباب

هذا وهنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، الفنانين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطني الموافق لـ8 من شهر جوان من كل عام.وغرد الرئيس تبون على حسابه بتويتر قائلا: “أحيّي كل الفنّانات والفنانين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطني”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “أحيّي بالمناسبة أيضا كل من لا يزال يحمل في قلبه ذكرى استشهاد علي معاشي رحمه الله.المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.واحتفل الفنانون الجزائريون، أمس الثلاثاء، بيومهم الوطني، من خلال إحياء العديد من النشاطات الفنية، عبر مختلف ربوع الوطن.

وتستعيد الجزائر سنويا ذكرى استشهاد الفنّان والمناضل الجزائري علي معاشي في الثامن جوان 1958، وهو التاريخ الذي بات يوما وطنيا للفنان، تخليدا لمسيرته التي كانت، رغم قصرها، حافلة بالعطاء الفني والتضحية من أجل الوطن.