وزيرة الثقافة تُهنئ المنتخب الوطني: أعطيتمونا درسا في التفوق والوطنية

هنأت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، المنتخب الوطني، بعد فوزه بمباراة أمس، وتحطيمه لرقم قياسي إفريقي.وكتبت الوزيرة على صفحتها بفايسبوك: “كلّما تابعنا المنتخب الوطني وبلغنا معه الفرح، ننتبه إلى درس العمل والوطنيّة. لماذا يجري هؤلاء الشباب ويبذلون جهدهم تركيزا وأداء إن لم يكن ذلك باسم الوطن؟”.

وأضافت الوزيرة: “ألف مبروك لمنتخبنا الرّقم القياسي بانتصارات متلاحقة، وكلّ التوفيق في مشاويره القادمة، خاصّة في تصفيات كأس العالم. ننتظرهم بشغف لنستمتع بجماليات أبناء بلماضي، وأمنياتنا بالتألق لكلّ لاعبيه في نواديهم”.

وفاز المنتخب الوطني الجزائري في مواجهته الودية التحضيرية ضد المنتخب التونسي الذي لُعبت أمس الجمعة، بالملعب الأولمبي لرادس بالعاصمة التونسية تونس.حيث أنهى أبطال إفريقيا اللقاء متفوقيننبثنائية دون رد.

وواصل المنتخب الوطني الجزائري، سلسلة اللانهزام تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة أمس الجمعة.وحققوا مُباراتهم الـ27 على التوالي دون تذوق طعم الهزيمة.وحطم المُنتخب الوطني الجزائري رقم مُنتخب كوت ديفوار الذي كان يملك الرقم القياسي بـ26 مُباراة دون هزيمة.