وزيرة الثقافة: حرصنا دائم على الوقوف مع المثقف والفنان

أشرف عشية أمس “حمزة جاب الله” مفتش مركزي بوزارة الثقافة والفنون على الافتتاح الرسمي للمسرح الجهوي بالأغواط.

وحضر الأمين العام للولاية ممثلا للوالي، نواب من البرلمان، المكلّفة بتسيير مديرية الثقافة والفنون، المكلّف بتسيير المسرح الجهوي والسلطات المحلية.

وفي كلمة لها بالمناسبة قرأها نيابة عنها حمزة جاب الله، أكّدت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي. حرصها الدائم على الوقوف مع المثقف والفنان من أجل إبراز مواهبه الفنية وتجسيد مشاريعه أمام الجمهور.

وقالت إن الافتتاح الرسمي للمسرح الجهوي لولاية الأغواط يندرج ضمن المساعي التي سطرتها وزارة الثقافة والفنون. في تشييد المؤسسات وفتحها أمام الأسرة المسرحية المتعطشة للوقوف على الخشبة. خاصة بعد التبعات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا في آخر سنتين.

وعرف الحفل الافتتاحي تقديم باقة من الأعمال الفنية التي استمتع بها الجمهور الحاضر والتي تعكس ثقافة المنطقة الضاربة في التاريخ. بداية بوصلة موسيقية من آداء الفرقة الصوتية للمعهد الوطني للموسيقى. وعرض مسرحي لجمعية الدرب الأصيل للفنون الدرامية، إضافة إلى تقديم قصائد شعرية احتفاء بهذه المناسبة السعيدة. ختاما بعرض “وان مان شو” للفنان الكوميدي مراد صاولي.