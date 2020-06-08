وزيرة الثقافة: سنعمل على ترقية الإنتاج السينمائي وإعادة بعثه

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة: سنعمل على ترقية الإنتاج السينمائي وإعادة بعثه
بقلم أمينة داودي

أكدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة على ضرورة العمل على ترقية الإنتاج السينمائي ودعت إلى تجديد آليات اللجنة لإعادة بعث النشاط السينمائي تجسيدا لبرنامج وزارة الثقافة تنفيذا لمخطط عمل الحكومة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشرفت وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين رفقة كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية بشير يوسف سحيري، على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة القراءة وإعانة السينما التابعة للصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب.
وأضاف البيان أن كاتب الدولة للصناعة السينماقوغرافية، كان قد استمع لأعضاء اللجنة الذين عبروا عن تصوراتهم وآرائهم حول كيفية النهوض بالصناعة السينمائية في الجزائر، واستغل هذه المناسبة لإفادتهم بمجمل التوضيحات والإرشادات التي تحقّق الأهداف التي عبّرت عنها وزيرة الثقافة.


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