وزيرة الثقافة: صبّ الإعانات لأزيد من 3420 فنان وسيتم إسترجاع حقوق نشرهم على اليوتوب

كشفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة انه تم صبّ الإعانات لأزيد من 3420 فنان خلال الأشهر القليلة الماضية.

فيما لا يزال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعمل على معالجة أحقيّة البقية التي تتجاوز 3500 طلب.

وخلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لمقر لوندا قالت الوزيرة أن الديوان يقوم بعمل قانوني للتحضير لاسترجاع حقوق الفنانين الجزائريين.

وأضافت الوزيرة وتحصيل حقوقهم الخاصة بالنشر على الأنترنت وعبر المواقع خاصة يوتيوب، وهذا سيمكّنهم من الاستفادة حقوقهم بقوة القانون.

وأوضحت بن دودة عن التعاقد مع عيادات تابعة لمؤسسات حكومية من أجل التكفل بالوضع الصحي للفنانين عبر التراب الوطني، ما سيسمح بالتكفل والرعاية الصحية للفنانين.

وفي ذات السياق أعلنت الوزيرة أن مشروع دار الراحة الموجّه للفنانين بدأ يتهيكل بعد اختيار الأرضية والبدء في الدراسات التقنية.